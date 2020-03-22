В Уфе нейтрализовали готовившего теракт боевика

В Уфе оперативники нейтрализовали преступника, планировавшего совершить теракт. Об этом "РГ" сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Инцидент произошел 21 марта около 17 часов по московскому времени на дороге, ведущей в Демский район Уфы. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. Однако в ответ на требование сложить оружие и сдаться властям мужчина открыл огонь.

В ходе перестрелки преступника нейтрализовали. На месте происшествия обнаружены пистолет, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство. Также сообщается, что убитый человек планировал совершить теракт.

Никто их гражданских и правоохранителей не пострадал.

Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.