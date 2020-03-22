Какими будут цены на продукты в период коронавируса

От того, насколько будут заполнены полки магазинов, во многом зависят и цены. Уже появились прогнозы, что из-за коронавируса продукты начнут дорожать. Но так ли это? И только вирус тому виной?

Корреспонденты "РГ" обсудили это с ведущими экспертами продовольственных рынков и региональными чиновниками.

Мясо: хватит и нам, и на экспорт

Сергей Юшин, руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации: В настоящий момент наблюдается ажиотажный спрос на мясо птицы. И некоторые поставщики повысили цены. Впрочем, не все.

По данным Росстата, у нас сегодня цены на самый популярный товар - тушка птицы - ниже 2014 года. В то же время себестоимость у производителей за эти годы росла. А цены не поднимались из-за высокой конкуренции на рынке.

И то, что некоторые производители сейчас не повышают цены - это потому, что им важно сохранить высокий спрос на свою продукцию.

Свинина сегодня дешевле чем в 2018 и 2019 годах. Поэтому даже если будет некоторое повышение цены, оно все равно окажется ниже, чем в предыдущие годы. Я говорю не о магазине, а про опт. Потому что у нас сотни торговых сетей и каждый волен устанавливать свои цены.

Но в любом случае конкуренция будет, безусловно, препятствовать росту цен. А ажиотажный рост уже завтра схлынет. Россия совершенно независима по мясу птицы и свинины, она больше экспортирует чем импортирует. Так что продукта мясной группы у нас предостаточно.

Рыба: доллар решает все

Сергей Гудков, исполнительный директор Рыбного союза: Цены поднимаются на сырье - и на отечественное, и на импортное. Это напрямую связано с изменением курса рубля по отношению к основным мировым валютам.

По импорту понятно - мы закупаем продукцию в долларах и евро. По отношению к российской продукции - до 80 процентов объема вылавливаемой российскими компаниями рыбы цены на их формируются на мировом рынке. Номинируются в ценах мирового рынка, а на внутренний - транслируются в зависимости от курса национальной валюты. Так что все зависит от курса валют.

Молоко: давления на рынок нет

Мария Жебит, официальный представитель Национального союза производителей молока (Союзмолоко): Сбоев в поставках молочных продуктов и дефицита их в торговых сетях не наблюдается.

По данным Союзмолоко, компании действительно фиксируют небольшой рост спроса как на категории длительного хранения - сыр, масло, ультрапастеризованное молоко, так и на так называемую "свежую" категорию - кефир, йогурт, творог. В то же время увеличение продаж не превышает 10-15 процентов. И не оказывает серьезного давления на рынок.

Тем не менее, члены союза сообщают, что в случае более интенсивного роста спроса в связи с ажиотажем на волне распространения коронавируса предприятия готовы дополнительно загрузить мощности на 20-30 процентов.

Овощи: импорт перепишет ценники

Татьяна Губина, руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз): Пока повышение цен укладывается в рамки сезонных показателей. Ажиотажного спроса и резкого повышения цены на овощи и картофель в розничную торговлю нет.

В связи с паническими настроениями, связанными с распространением коронавируса, шли большие закупки на оптовых рынках, чтобы вывезти продукцию в регионы. Цены подскочили. Но это продолжалось один-два дня. Сейчас они вернулись в прежнее русло.

На самом деле мы уже три года живем в условиях низких цен на овощи. Несправедливо низких цен для производителей. Наверное, люди стали есть больше макароны и крупы, к сожалению.

Однако в связи с тем, что сейчас запасы овощей и картофеля заканчиваются, вполне вероятно, может быть повышение цен. Здесь все связано с тем, что пойдет импорт, который, в связи с ростом доллара и евро, будет недешевый.

Крупы: все полетело в тартарары

Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка: До последнего времени все было тихо-спокойно. По зерновым наблюдалось сезонное снижение цен. Цены на крупы росли, но медленно.

Сейчас все полетело в тартарары в связи с изменением курса доллара, а также той паникой, которая охватила население. Поэтому сейчас что-то конкретное сказать про мартовские цены нельзя. Мы с вами находимся в середине процесса, и никто толком не знает, чем все это закончится, потому что никто не знает, каким будет курс рубля к концу марта.

Одна из причины динамики - панические настроения со шквальным спросом. Потом должно наступить отрезвление. Люди в конце концов поймут, что им так много продуктов не нужно, потому что затарились выше крыши.

В целом же - ситуация абсолютно непредсказуема. Она в значительной мере зависит от курса рубля и динамики развития коронавируса.

Смогут ли регионы себя обеспечить?

По словам исполняющей обязанности министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской, основных продуктов питания - мяса, молока, хлеба, овощей, продуктов с небольшим сроком хранения - в регионе сегодня с профицитом. Все это производится на Среднем Урале.

"Границы между регионами открыты, правительство России обеспечило "зеленый коридор" машинам с продовольствием. Торговые сети Урала увеличили заказы на поставку данной группы товаров, складских мощностей достаточно", - отмечает Островская, добавляя, что регион полностью обеспечивает себя основными продуктами питания.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности имеют возможность увеличить объем производства на 40-60 процентов, например, колбасных изделий - на 20 тысяч тонн, мясных полуфабрикатов - на 22 тысячи тонн, маргарина - на 40 тысяч тонн, молока, кроме сырого, - на 100 тысяч тонн, масла сливочного - на 4,5 тысячи тонн, творога - на 14 тысяч тонн, муки на 25 тысяч тонн, хлеба и хлебобулочных изделия на 180 тысяч тонн, кондитерских изделий на 30 тысяч тонн.

Минсельхоз Крыма провел мониторинг торговых сетей на наличие продуктов. Вывод - крупнейшие торговые сети республики в дополнительных поставках продукции от сельхозтоваропроизводителей не нуждаются. Об этом сообщил вице-премьер Совета министров РК - министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

В Омской области в список наиболее востребованных продуктов также входит рис, пшеничная мука, макароны, подсолнечное масло, мясные и рыбные консервы. В последние два дня резко вырос спрос на сахар - почти на 50 процентов.

На протяжении трех недель в регионе продолжают расти цены на сахар. Как рассказал "РГ" представитель оптового предприятия АО "Омское" Антон Скупченко, ведущие российские производители подняли отпускные цены почти на 10 рублей за килограмм.

В Татарстане проведена беседа и сельхозпроизводителями. Президент РТ Рустам Минниханов поручил правительству ни в коем случае не допустить спекуляции. За ценами пристально наблюдают. Как только в какой-либо торговой сети будет зафиксировано повышение цен, туда с проверкой отправятся представители МВД Татарстана.

В Башкортостане вице-премьер правительства - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов заявил, что производственные мощности недозагружены. Тот же Чишминский молзавод может производить до 60 тонн продукции ежедневно, а сегодня его объемы составляют всего 25 тонн.

"Мы, конечно, ожидаем, чтобы люди покупали больше нашей башкирской продукции, - заметил вице-премьер. - Это поддержит и наших переработчиков, и аграриев. В апреле мы примем решение об увеличении посевных площадей гречихи, чтобы сделать определенный запас на два-три года. Также будем готовить больше посевных площадей для озимой ржи, на которую на рынке сейчас есть хороший спрос".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".