Как в мире увеличивают производство медицинских масок

В соцсетях создаются группы под общим названием sew face masks ("шьем маски для лица"). Только в Чехии такая группа насчитывает более 33 тысяч участников. Среди прочих к акции присоединяются известные личности, которые вдохновляют своим примером сидящих на карантине поклонников.

Шитье масок коснулось и мигрантов. Так, в Польше группа женщин-беженок из Чечни объединилась с местными жительницами и тоже вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом.

В Литве, по словам министра юстиции Эльвинаса Янкявичуса, женщины-заключенные изготавливают порядка десяти тысяч масок в неделю. В Венгрии отбывающих наказание привлекли к этому занятию еще в феврале, и с тех пор они успели сделать порядка 300 тысяч масок.

Компании, которые уже имеют опыт в шитье масок, бесплатно выкладывают в сеть образцы. Врачи объясняют, какую ткань лучше использовать. Главное, чтобы она была непроницаема для жидкости и задерживало максимально возможное количество слюны и слизи. Так, в середине 20 века пользовались просто двуслойными масками из хлопковой ткани, и это помогало.

Как сообщает издание New York Post, последние исследования показывают, что ткань, из которой делаются мешки для пылесосов, задерживает порядка 86 процентов мелких частиц, футболка из хлопка - около 70 процентов.