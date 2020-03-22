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22.03.2020 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Инкогнито из Мадрида

Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Уголовное дело грозит главному врачу-инфекционисту Ставрополья, профессору медицинской академии Ирине Санниковой, которая побывала в Испании, заразилась коронавирусом и не ушла на карантин. Она может получить до двух лет лишения свободы.

Уже в разгар эпидемии ученая инкогнито слетала в Мадрид, а после этого продолжила работать и вести лекции. В результате люди, с которыми врач могла контактировать после возвращения из Испании, сдали анализы и с тревогой ожидают результатов исследования. Разразился скандал, ведь, исходя из должностного положения Ирины Санниковой, в регионе она лучше всех разбирается в вирусах, в том числе и в новом COVID-19.

Как выяснилось, "знакомство" Санниковой с Испанией совпало как раз с длинными выходными, приуроченными к 8 марта. Вот только коллег и начальство о своем визите в страну, где уже вовсю полыхала эпидемия, она в известность не поставила. Более того, вернувшись домой, не самоизолировалась, а как ни в чем ни бывало продолжила работать.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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При этом, совершенно забыв о собственных предостережениях в эфирах местных телеканалов, Санникова вела занятия в медакадемии, участвовала в конференциях по коронавирусу, проводила планерки в минздраве Ставрополья.

17 марта у Санниковой поднялась температура, а рентген показал двустороннее воспаление легких. Экспресс-тест на COVID-19 выявил: главный инфекционист, судя по всему, целую неделю больна коронавирусом. Ее ближайшее окружение сразу стали проверять, и в первый же день положительный тест сдали еще 11 человек, с которыми она контактировала. Диагноз подтвердился в новосибирской лаборатории "Вектор". По последним данным, сейчас состояние пациентки с подтвержденным диагнозом удовлетворительное, средней степени тяжести.

На эту ситуацию обратили внимание и правоохранительные органы. Замначальника отдела УЭБ и ПК главного управления МВД России по Ставрополью написал рапорт (документ имеется в распоряжении "РГ") начальнику ставропольской полиции Александру Олдаку. В нем говорится, что в действиях женщины просматриваются признаки сразу двух преступлений - "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей". Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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