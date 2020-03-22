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22.03.2020 19:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Горнолыжный курорт в Хибинах досрочно закрылся из-за коронавируса

Текст: Евгения Цинклер (Мурманская область)
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Руководство горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" (город Кировск Мурманской области) сообщило об остановке работы с понедельника 23 марта. Причина - угроза распространения коронавируса.

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Отмечается, что решение о закрытии горнолыжного курорта принято по рекомендации администрации города Кировска. Ранее губернатор Мурманской области подписал постановление о запрете проведения мероприятий (в том числе спортивных) с числом участников более 50 человек.

Расположенный в Хибинах "Большой Вудъявр" является самым высокогорным горнолыжным курортом СЗФО, потому сезон катания здесь длится долго - до середины мая. Но в этом году речи о возобновлении работы не идет.

- Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне, - обратился к туристам представитель руководства курорта Герман Симаков. - Просим с пониманием отнестись к этому непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль.

В кассах комплекса уже начали возвращать деньги за приобретенные, но неиспользованные ski-pass.

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С 23 марта останавливает работу горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» ⠀ По рекомендации администрации города Кировска, в целях выполнения требования постановления губернатора Мурманской области № 47-пг от 16 марта 2020 года о запрете проведения в том числе спортивных мероприятий с числом участников более 50 человек, с понедельника 23 марта т.г. прекращается работа горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». ⠀ «Просим с пониманием отнестись к данному непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль. Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне. Вернуть деньги за купленные скипасы вы сможете в кассах комплекса” – заявил руководитель ООО “Тирвас” Герман Симаков. ⠀ Город Кировск является одним из главных туристических центров Мурманской области. Ежегодно десятки тысяч туристов посещают Хибины. Текущая эпидемиологическая обстановка в стране и мире обязывает администрацию города Кировска и горнолыжного курорта принимать экстренные меры для предотвращения распространения коронавируса. ⠀ #bigwood #covid19 #kirovsk

Публикация от ГЛК «Большой Вудъявр» (@bigwoodkirovsk)

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