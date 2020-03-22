Горнолыжный курорт в Хибинах досрочно закрылся из-за коронавируса

Руководство горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" (город Кировск Мурманской области) сообщило об остановке работы с понедельника 23 марта. Причина - угроза распространения коронавируса.

Отмечается, что решение о закрытии горнолыжного курорта принято по рекомендации администрации города Кировска. Ранее губернатор Мурманской области подписал постановление о запрете проведения мероприятий (в том числе спортивных) с числом участников более 50 человек.

Расположенный в Хибинах "Большой Вудъявр" является самым высокогорным горнолыжным курортом СЗФО, потому сезон катания здесь длится долго - до середины мая. Но в этом году речи о возобновлении работы не идет.

- Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне, - обратился к туристам представитель руководства курорта Герман Симаков. - Просим с пониманием отнестись к этому непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль.

В кассах комплекса уже начали возвращать деньги за приобретенные, но неиспользованные ski-pass.