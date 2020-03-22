Пять военнослужащих в Мурманске госпитализированы после подрыва боеприпаса

В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о взрыве на территории одной из воинских частей в Мурманской области.

По данным военного ведомства, при проведении погрузочно-разгрузочных работ на территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса. Отмечается, что ЧП произошло "в результате нарушения требований безопасности".

В результате подрыва боеприпаса получили травмы пять военнослужащих. "Все пострадавшие доставлены в военный госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время угрозы их жизням нет", - сообщили в Минобороны России.

По факту получения травм военнослужащими проводится проверка. Для этого назначена комиссия командования Северного флота. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заключили в Минобороны.