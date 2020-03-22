На Кубани МФЦ будут принимать заявителей только по предварительной записи

С 24 марта в Краснодарском крае МФЦ будут принимать заявителей только по предварительной записи. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации региона.

Сообщается, что такая мера вводится временно для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Жителей края предупредили, что всем, кто оформил предварительную запись в многофункциональный центр до 23 марта, необходимо записаться повторно. Результаты услуг будут выдавать в порядке живой очереди с ограничением количества заявителей в зале.

Предварительная запись доступна в контактном центре по номеру 8 (800) 30-23-444 и через единый портал многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края после авторизации в личном кабинете. При этом один человек имеет право записаться в один офис только на одно посещение в день.

В выбранный день кубанцам рекомендуют прийти в МФЦ за 10 минут до и не позднее 10 минут после назначенного времени и предъявить присвоенный код предварительной записи. В противном случае талон будет аннулирован.