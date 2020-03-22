Состояние больных COVID-19 на Кубани удовлетворительное

В медицинских учреждениях Краснодарского края проходят лечение четверо заболевших коронавирусом граждан. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день проведено 4 034 лабораторных исследования на COVID-19, пять из них показали положительный результат. К этому времени одна женщина транзитом была отправлена в Москву, а четверо заболевших пациентов проходят лечение в крае. Состояние всех госпитализированных медики оценивают, как удовлетворительное.

21 марта стало известно о заражении 63-летнего мужчины, вернувшегося из Швейцарии домой в Сочи, и 22-летнего чувашского велосипедиста, приехавшего со сборов в Румынии в Геленджик. Известно, что сочинец путешествовал вместе с супругой, сейчас она также находится в больнице под наблюдением медиков. Круг их контактов отрабатывается.

Также под наблюдением находятся 14 человек, с которыми контактировал спортсмен. Трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 - на карантине Люди, с которыми они контактировали, находятся под наблюдением врачей, у них взяты анализы. Новых случаев заболевания к настоящему моменту не выявлено.

- Всего в медицинские организации региона на сегодня госпитализированы 184 человека с подозрением на COVID-19, из них 75 продолжают стационарное лечение, на домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник находятся 1 860 человек - сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.