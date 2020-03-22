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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Знает ходы

Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов на Урале
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 61(8115)
После партий пятого тура турнира претендентов на мировую корону в Екатеринбурге единоличным лидером стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который белыми фигурами победил китайца Ван Хао.
У вырвавшегося вперед нашего гроссмейстера в пяти турах две победы и три ничьи, что дает в таблице 3,5 очка. Фото: Татьяна Андреева/РГ У вырвавшегося вперед нашего гроссмейстера в пяти турах две победы и три ничьи, что дает в таблице 3,5 очка. Фото: Татьяна Андреева/РГ
У вырвавшегося вперед нашего гроссмейстера в пяти турах две победы и три ничьи, что дает в таблице 3,5 очка. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Теперь у Непомнящего три с половиной очка, на полбалла отстает француз Максим Вашье-Лаграв. Не имея преимущества цвета, он сыграл вничью с обладателем "уайлд кард", самым молодым участником соревнований 22-летним нашим соотечественником Кириллом Алексеенко. Равенство сил также зафиксировано в поединках Аниш Гири (Нидерланды) - Фабиано Каруана (США), Александр Грищук (Россия) - Дин Лижэнь (Китай).

Общее положение участников, прошедших чуть больше трети дистанции двухкругового турнира, следующее: Непомнящий - 3,5 очка, Вашье-Лаграв - 3,0, Ван Хао, Каруана, Грищук - по 2,5, Дин Лижэнь, Алексеенко, Гири - по 2. На финише первичным критерием для распределения мест между участниками, имеющими одинаковое число баллов, будут результаты личных встреч.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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В шестом туре сегодня встречаются: Грищук - Каруана, Алексеенко - Гири, Непомнящий - Дин Лижэнь, Ван Хао - Вашье-Лаграв.

Интересно, что накануне, в четвертом туре, все партии завершились вничью. Ни одного результативного поединка, такое на соревнованиях в Екатеринбурге произошло впервые. Непомнящий, который в субботу играл черными фигурами, на 55-м ходу разошелся миром с рейтинговым фаворитом Каруаной. По словам американца, он оказывал сильное давление на соперника, но сам неточно сыграл на 31-м ходу. К тому же недооценил защитные ресурсы черных, поэтому россиянину удалось свести партию к ничьей. Непомнящий признался, что в данном случае исход его устроил.

- Очевидно, что я что-то сделал не так в прошедшей партии, и это стало следствием недостаточной дебютной подготовки, - приводит слова Непомнящего официальный сайт турнира претендентов. - Поэтому я доволен результатом встречи.

Ошибок не удалось избежать и Вашье-Лаграву с Грищуком. На неточные действия Александра повлиял цейтнот. А вот француз упустил шанс получить перевес, после чего уже не смог пробить защиту соперника. Проблемы со временем возникают у Грищука не впервые, но пока ему удается выправлять ситуацию. Кстати, он единственный, у кого за пять туров сплошные ничьи.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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