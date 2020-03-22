В Екатеринбурге продолжается турнир претендентов

Новости

В Чехии скончался первый пациент с коронавирусом 22:54
Москвичей призвали отказаться от необязательных поездок в метро 22:28
Испания на 30 дней ограничивает перемещение иностранцев 21:36
Во Франции зарегистрирован первый случай смерти врача от коронавируса 21:01
Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта 20:57
В Минздраве опровергли информацию, что курильщики не заражаются COVID-19 20:26
Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго надеется, что скоро поправится 20:18
У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус 20:13
Греция закрылась на карантин 19:56
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ 19:55
Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом 19:49
В Германии запретят собираться больше, чем по двое 19:48
Горнолыжный курорт в Хибинах досрочно закрылся из-за коронавируса 19:38
Пласидо Доминго заболел коронавирусом 19:29
Тренеры признали Дзюбу лучшим футболистом РПЛ в приостановленном сезоне 19:22
СМИ: Биатлонист Логинов заработал за сезон более 120 тысяч евро 19:02
В Петербурге умер известный хореограф Николай Боярчиков 19:01
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы 17:58
Станции Некрасовской линии московского метро откроются на день раньше 17:41
В Мурманске военные получили ранения после взрыва боеприпасов 17:30
Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России 17:25
Безумные "Нивы": тюнинговые проекты Lada 4x4, которые продаются в России 16:40
Антивирусные меры привели к восстанию в тюрьме на Шри-Ланке 16:33
В Москве закрыли для посещения бассейны, аквапарки и фитнес-клубы 16:19
Польша ограничила мобильность войск НАТО, закрыв границы из-за COVID-19 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 22:33
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ходят ровно

В Екатеринбурге продолжается турнир претендентов
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
После четырех туров российский гроссмейстер Ян Непомнящий делил первую строчку с французом Максимом Вашье-Лагравом и китайцем Ван Хао на турнире претендентов в Екатеринбурге.
Александр Грищук снова оказался в цейтноте, но смог выправить ситуацию и свести партию с Вашье-Лагравом вничью. Фото: Пресс-центр турнира претендентов Александр Грищук снова оказался в цейтноте, но смог выправить ситуацию и свести партию с Вашье-Лагравом вничью. Фото: Пресс-центр турнира претендентов
Александр Грищук снова оказался в цейтноте, но смог выправить ситуацию и свести партию с Вашье-Лагравом вничью. Фото: Пресс-центр турнира претендентов

Однако даже лидеры не смогли провести результативные партии. Накануне все встречи завершились вничью, хотя за каждой доской можно было наблюдать серьезную борьбу.

Непомнящий, который играл черными фигурами, на 55-м ходу разошелся миром с рейтинговым фаворитом соревнований Фабиано Каруаной. По словам американца, он оказывал сильное давление на соперника, но сам неточно сыграл на 31-м ходу. К тому же недооценил защитные ресурсы черных, поэтому россиянину удалось свести партию к ничьей. Непомнящий признался, что в данном случае такой исход его устроил.

- Очевидно, что я что-то сделал не так в прошедшей партии, и это стало следствием недостаточной дебютной подготовки, - приводит слова Непомнящего официальный сайт турнира претендентов. - Поэтому я доволен результатом встречи.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Сергей Шипов: Все-таки в шахматах ничейные тенденции очень велики

Ошибок не удалось избежать и Вашье-Лаграву с Александром Грищуком. На неточные действия нашего гроссмейстера повлиял сильный цейтнот. А вот француз упустил шанс получить перевес, после чего уже не смог пробить защиту соперника. Проблемы со временем возникают у Грищука не впервые, но пока ему удается выправлять ситуацию.

- Я снова очень долго думал, совершив ту же ошибку, что и в партии против Алексеенко. Просто потратил целый час, - прокомментировал Александр. - Будучи в цейтноте в сложной ситуации, я имел немало возможностей что-то зевнуть, но часто в таких безумных позициях при правильной игре получается ничья.

Для Грищука это, кстати, была четвертая ничья в четырех турах. Непомнящий победил Аниша Гири из Нидерландов в первом туре. Еще один представитель России, самый молодой участник турнира претендентов 22-летний Кирилл Алексеенко уступил Фабиано Каруане во втором раунде.

Итак, по итогам четырех туров лидировали Непомнящий, Вашье-Лаграв и Ван Хао, набравшие по 2,5 очка. За ними расположились Грищук и Каруана (по 2), Гири, китаец Дин Лижэнь и Алексеенко (по 1,5). Но расклады уже могли и поменяться.

Победитель турнира претендентов получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Пять военнослужащих в Мурманске госпитализированы после подрыва боеприпаса
В Уфе обнародовали видео с места ликвидации боевика
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
Александр Кержаков: Недостаточно быть только талантливым
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год