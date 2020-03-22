В Екатеринбурге продолжается турнир претендентов

После четырех туров российский гроссмейстер Ян Непомнящий делил первую строчку с французом Максимом Вашье-Лагравом и китайцем Ван Хао на турнире претендентов в Екатеринбурге.

Александр Грищук снова оказался в цейтноте, но смог выправить ситуацию и свести партию с Вашье-Лагравом вничью. Фото: Пресс-центр турнира претендентов

Однако даже лидеры не смогли провести результативные партии. Накануне все встречи завершились вничью, хотя за каждой доской можно было наблюдать серьезную борьбу.

Непомнящий, который играл черными фигурами, на 55-м ходу разошелся миром с рейтинговым фаворитом соревнований Фабиано Каруаной. По словам американца, он оказывал сильное давление на соперника, но сам неточно сыграл на 31-м ходу. К тому же недооценил защитные ресурсы черных, поэтому россиянину удалось свести партию к ничьей. Непомнящий признался, что в данном случае такой исход его устроил.

- Очевидно, что я что-то сделал не так в прошедшей партии, и это стало следствием недостаточной дебютной подготовки, - приводит слова Непомнящего официальный сайт турнира претендентов. - Поэтому я доволен результатом встречи.

Ошибок не удалось избежать и Вашье-Лаграву с Александром Грищуком. На неточные действия нашего гроссмейстера повлиял сильный цейтнот. А вот француз упустил шанс получить перевес, после чего уже не смог пробить защиту соперника. Проблемы со временем возникают у Грищука не впервые, но пока ему удается выправлять ситуацию.

- Я снова очень долго думал, совершив ту же ошибку, что и в партии против Алексеенко. Просто потратил целый час, - прокомментировал Александр. - Будучи в цейтноте в сложной ситуации, я имел немало возможностей что-то зевнуть, но часто в таких безумных позициях при правильной игре получается ничья.

Для Грищука это, кстати, была четвертая ничья в четырех турах. Непомнящий победил Аниша Гири из Нидерландов в первом туре. Еще один представитель России, самый молодой участник турнира претендентов 22-летний Кирилл Алексеенко уступил Фабиано Каруане во втором раунде.

Итак, по итогам четырех туров лидировали Непомнящий, Вашье-Лаграв и Ван Хао, набравшие по 2,5 очка. За ними расположились Грищук и Каруана (по 2), Гири, китаец Дин Лижэнь и Алексеенко (по 1,5). Но расклады уже могли и поменяться.

Победитель турнира претендентов получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.