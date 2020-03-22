В Югре на праздновании свадьбы убили жениха

Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.

У 56-летнего мужчины, накануне зарегистрировавшего семейные отношения с избранницей, вспыхнула ссора с 50-летним местным жителем. Последний несколько раз ударил мужчину в грудь ножом.

Раненого доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.