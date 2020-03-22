Росавиация ограничивает полеты в Турцию, Таиланд и другие страны

В эти страны будут летать только чартерные рейсы для возвращения россиян домой.

Также с 23 марта вводятся ограничения на авиасообщение между Россией и Индонезией. Сохранятся рейсы из Москвы в аэропорт Денпасар на острове Бали.

Кроме того, вновь вводятся ограничения на авиасообщение между Россией и Китаем. Самолеты будут летать только по маршруту Москва - Пекин.

Ограничения вводятся в связи с пандемией нового коронавируса. По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 08.00 мск 22 марта в мире было зафиксировано 305980 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом. В России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции в 18 регионах.