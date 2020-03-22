Росавиация ограничивает полеты в Турцию, Таиланд и другие страны

Россия с 23 марта вводит новые временные ограничения на полеты в Турцию, Таиланд, Вьетнам, Японию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст телеграммы Росавиации.
В эти страны будут летать только чартерные рейсы для возвращения россиян домой.
Также с 23 марта вводятся ограничения на авиасообщение между Россией и Индонезией. Сохранятся рейсы из Москвы в аэропорт Денпасар на острове Бали.
Кроме того, вновь вводятся ограничения на авиасообщение между Россией и Китаем. Самолеты будут летать только по маршруту Москва - Пекин.
Ограничения вводятся в связи с пандемией нового коронавируса. По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 08.00 мск 22 марта в мире было зафиксировано 305980 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом. В России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции в 18 регионах.