Роспотребнадзор сообщил о работе российских тест-систем на коронавирус

Лаборатории для диагностики COVID-19 в центрах эпидемиологии Роспотребнадзора работают во всех регионах, все необходимое оборудование, а также тест-системы для проведения лабораторных исследований в них есть. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Тестирование лиц с подозрением на инфицирование новым коронавирусом, как сообщалось ранее, проводится минимум трижды. С человека снимают карантин или выписывают его из стационара, если повторное тестирование подтверждает отрицательный результат. В Новосибирске в лаборатории ГНЦ "Вектор", где и были разработаны тест-системы, перепроверяют пробы, показавшие положительный результат на коронавирус.

В начале недели вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости расширить проведение тестирования и поручила регионам представить перечень учреждений, где возможно проведение тестирования. В Москве, например, заявили, что тесты выполняются уже в девяти лабораториях. О готовности вести такую работу заявил "РГ" и.о. директора НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов.