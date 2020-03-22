Россия успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

Еще 34 британских спутника связи OneWeb были успешно выведены на орбиту. Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметив, что миссия успешно завершена.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутниками стартовала в субботу в 20:06 мск с космодрома Байконур, пишет ТАСС. Через девять минут головная часть со спутниками отделилась от третьей ступени ракеты. После этого "Фрегат" вывел аппараты на орбиты. Запуск, состоявшийся 21 марта, был приурочен к 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос, выполненного Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года.

Отметим, что британская компания OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите около 600 спутников связи. В 2020 году с Байконура и Восточного планируется осуществить не менее восьми запусков со спутниками OneWeb.