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22.03.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, при каких условиях согласятся есть мясо "из пробирки"

Текст: Марина Гусенко
Большинство россиян (59%) не готовы включить в свой рацион искусственное мясо, так как относятся к нему с предубеждением. Оставшиеся (41%) ничего против него не имеют.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Это выяснили специалисты аналитического центра НАФИ (результаты исследования есть в "РГ"). Речь идет об искусственно выращенном мясе (мясе "из пробирки"). Это когда из клеток животных создаются мышечные волокна, пригодные для употребления в пищу.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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При этом участники опроса назвали условия, при которых готовы питаться мясом "из пробирки". Первое - его безопасность. Каждый четвертый (24%) готово включить его в рацион, если оно безвредно для здоровья. 13% отметили, что для них важен вкус, вид и состав производимой в лаборатории продукции. И столько же сказали, что готовы употреблять в пищу культивируемое мясо, если по стоимости оно не будет дороже натурального.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Для 8% ключевую роль играет отсутствие в составе искусственного мяса антибиотиков и других вредных веществ. Для 6% представляется важным, чтобы процесс производства культивируемого мяса был открытым и понятным.

Говорили респонденты и об этических и экологических аспектах искусственного мяса. Каждый десятый (10%) может включить его в свой рацион, если для его производства не будут убивать животных. 6% волнует, наносит ли производство культивируемого мяса вред окружающей среде.

Исследование было проведено совместно с проектом "Едим лучше".

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