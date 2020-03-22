Новости

В Чехии скончался первый пациент с коронавирусом 22:54
Москвичей призвали отказаться от необязательных поездок в метро 22:28
Испания на 30 дней ограничивает перемещение иностранцев 21:36
Во Франции зарегистрирован первый случай смерти врача от коронавируса 21:01
Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта 20:57
В Минздраве опровергли информацию, что курильщики не заражаются COVID-19 20:26
Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго надеется, что скоро поправится 20:18
У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус 20:13
Греция закрылась на карантин 19:56
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ 19:55
Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом 19:49
В Германии запретят собираться больше, чем по двое 19:48
Горнолыжный курорт в Хибинах досрочно закрылся из-за коронавируса 19:38
Пласидо Доминго заболел коронавирусом 19:29
Тренеры признали Дзюбу лучшим футболистом РПЛ в приостановленном сезоне 19:22
СМИ: Биатлонист Логинов заработал за сезон более 120 тысяч евро 19:02
В Петербурге умер известный хореограф Николай Боярчиков 19:01
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы 17:58
Станции Некрасовской линии московского метро откроются на день раньше 17:41
В Мурманске военные получили ранения после взрыва боеприпасов 17:30
Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России 17:25
Безумные "Нивы": тюнинговые проекты Lada 4x4, которые продаются в России 16:40
Антивирусные меры привели к восстанию в тюрьме на Шри-Ланке 16:33
В Москве закрыли для посещения бассейны, аквапарки и фитнес-клубы 16:19
Польша ограничила мобильность войск НАТО, закрыв границы из-за COVID-19 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 22:36
Рубрика: Спорт

На паркете тоже пусто

Вслед за клубами Единой лиги на вынужденные каникулы ушли наши команды, выступающие в дивизионах рангом ниже
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 61(8115)
Вот и российский баскетбол оказался в числе видов спорта, где взята пауза в связи с распространением коронавируса.
Если подводить итоги сезона исходя из текущей таблицы "регулярки", чемпионом Единой лиги могут стать "Химки". Фото: Михаил Синицын/РГ Если подводить итоги сезона исходя из текущей таблицы "регулярки", чемпионом Единой лиги могут стать "Химки". Фото: Михаил Синицын/РГ
Если подводить итоги сезона исходя из текущей таблицы "регулярки", чемпионом Единой лиги могут стать "Химки". Фото: Михаил Синицын/РГ

По решению Российской федерации баскетбола (РФБ), вынужденные каникулы, начавшиеся с 20 марта, продлятся как минимум до 10 апреля. На этот период заморожены любые всероссийские соревнования, которые проводит федерация. Любопытно, что по факту последний матч под эгидой РФБ прошел уже после старта паузы. В Перми и в Новосибирске доигрывались два этапа второго полуфинального раунда чемпионата среди юниоров 2007 года рождения. Позже всех на паркет вышли "Самара СБСК" и "Пермь СШОР Олимпиец", в 16.00 по московскому времени в субботу, 21 марта. Волжане в этом матче, кстати, выиграли 66:46.

Что касается профессионалов, то здесь соревновательный маховик остановился в четверг, 19 марта. Это произошло в рамках третьего по силе отечественного мужского дивизиона Суперлига 2 в Тамбове, где одноименный клуб переиграл магнитогорское "Динамо" - 84:72. Регулярный чемпионат здесь должен был завершиться 30 марта. А плей-офф планировалось провести с 4 по 30 апреля.

Фото: vtb-league.com
Как баскетбольная Единая лига заполняет паузу в чемпионате

Напомним, победитель Суперлиги 2 по регламенту турнира получит повышение в Суперлигу 1. К слову, в этом дивизионе тоже, можно сказать, играли до последнего. Финальный на данный момент аккорд в регулярном чемпионате был произведен 18 марта в Санкт-Петербурге, где местный "Спартак" крупно уступил южно-сахалинскому "Востоку-65" - 77:95.

Кстати, по неофициальной информации, "регулярку" по окончании "каникул" здесь доигрывать уже не будут. Сезон возобновится сразу играми плей-офф, участники которого будут определены на основании текущей турнирной таблицы. Поэтому есть смысл изучить нынешнее положение дел. В данный момент в регулярном чемпионате Суперлиги 1 наблюдается двоевластие: первую строчку делят "Спартак-Приморье" из Приморского края и "Самара", не так давно завоевавшая Кубок России. У обеих команд по 21 победе после 26 игр. Ближайшие преследователи - на приличном расстоянии. Так, у ярославского "Буревестника" и екатеринбургского "Уралмаша" по 17 побед. В восьмерку сильнейших на сегодняшний день входят также финалист Кубка страны ТЕМП-СУМЗ-УГМК, уже упомянутый "Восток-65", ижевский "Купол-Родники" и МБА из Москвы.

А вот в главном женском дивизионе страны, Премьер-лиге, регулярный чемпионат уже завершился. Первое место в нем занял екатеринбургский УГМК, не потерпевший в 16 матчах ни одного поражения. Добавим, что на этом турнир, возможно, и закончится. Как говорится в заявлении Российской федерации баскетбола, клубы-участники попросили классифицировать команды по итогам "регулярки".

Между тем

Единая лига планирует доиграть приостановленный сезон. Об этом заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.

"Надеемся, что ситуация нормализуется и мы сможем продолжить чемпионат, который по праву считается одним из самых интересных в истории Лиги. Сейчас же наш приоритет - здоровье игроков, болельщиков и всех участников турнира. Пока мы не будем уверены в том, что им ничего не угрожает, мы не можем возобновить чемпионат. На данный момент вариант с досрочным окончанием сезона не рассматривается. И мы, и клубы хотим доиграть сезон 2019/20. Если говорить о формате, в котором может продолжиться чемпионат, то здесь надо совещаться с клубами и принимать совместное решение", - подчеркнула Корстин.

Впрочем, обстоятельства могут сложиться так, что вариант с досрочным завершением сезона окажется единственно возможным. И тогда неизбежно возникнет вопрос, как определять чемпиона. Напомним, всего в Единой лиге участвует 13 команд. С учетом двухкруговой системы "регулярки" каждому клубу нужно провести по 24 матча. На сегодняшний день все команды достигли отметки в 18 сыгранных матчей, это три четверти от общего количества. По мнению генерального директора "Химок" Павла Астахова, вполне достаточно, чтобы в случае необходимости признать нынешнюю турнирную таблицу итоговой. Напомним, ее возглавляют химчане, причем уверенно, потерпев лишь одно поражение в 19 играх. В топ-4 также входят ЦСКА (19 матчей, 15 побед), "Локомотив-Кубань" (20-14) и УНИКС (18-12). Так или иначе, справедливо замечает Астахов, все равно потребуется некая классификация, на основе которой будет, к примеру, производиться отбор в Евролигу.

Спорт Баскетбол Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Пять военнослужащих в Мурманске госпитализированы после подрыва боеприпаса
В Уфе обнародовали видео с места ликвидации боевика
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
Александр Кержаков: Недостаточно быть только талантливым
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год