Вот и российский баскетбол оказался в числе видов спорта, где взята пауза в связи с распространением коронавируса.

По решению Российской федерации баскетбола (РФБ), вынужденные каникулы, начавшиеся с 20 марта, продлятся как минимум до 10 апреля. На этот период заморожены любые всероссийские соревнования, которые проводит федерация. Любопытно, что по факту последний матч под эгидой РФБ прошел уже после старта паузы. В Перми и в Новосибирске доигрывались два этапа второго полуфинального раунда чемпионата среди юниоров 2007 года рождения. Позже всех на паркет вышли "Самара СБСК" и "Пермь СШОР Олимпиец", в 16.00 по московскому времени в субботу, 21 марта. Волжане в этом матче, кстати, выиграли 66:46.

Что касается профессионалов, то здесь соревновательный маховик остановился в четверг, 19 марта. Это произошло в рамках третьего по силе отечественного мужского дивизиона Суперлига 2 в Тамбове, где одноименный клуб переиграл магнитогорское "Динамо" - 84:72. Регулярный чемпионат здесь должен был завершиться 30 марта. А плей-офф планировалось провести с 4 по 30 апреля.

Напомним, победитель Суперлиги 2 по регламенту турнира получит повышение в Суперлигу 1. К слову, в этом дивизионе тоже, можно сказать, играли до последнего. Финальный на данный момент аккорд в регулярном чемпионате был произведен 18 марта в Санкт-Петербурге, где местный "Спартак" крупно уступил южно-сахалинскому "Востоку-65" - 77:95.

Кстати, по неофициальной информации, "регулярку" по окончании "каникул" здесь доигрывать уже не будут. Сезон возобновится сразу играми плей-офф, участники которого будут определены на основании текущей турнирной таблицы. Поэтому есть смысл изучить нынешнее положение дел. В данный момент в регулярном чемпионате Суперлиги 1 наблюдается двоевластие: первую строчку делят "Спартак-Приморье" из Приморского края и "Самара", не так давно завоевавшая Кубок России. У обеих команд по 21 победе после 26 игр. Ближайшие преследователи - на приличном расстоянии. Так, у ярославского "Буревестника" и екатеринбургского "Уралмаша" по 17 побед. В восьмерку сильнейших на сегодняшний день входят также финалист Кубка страны ТЕМП-СУМЗ-УГМК, уже упомянутый "Восток-65", ижевский "Купол-Родники" и МБА из Москвы.

А вот в главном женском дивизионе страны, Премьер-лиге, регулярный чемпионат уже завершился. Первое место в нем занял екатеринбургский УГМК, не потерпевший в 16 матчах ни одного поражения. Добавим, что на этом турнир, возможно, и закончится. Как говорится в заявлении Российской федерации баскетбола, клубы-участники попросили классифицировать команды по итогам "регулярки".

Между тем

Единая лига планирует доиграть приостановленный сезон. Об этом заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.

"Надеемся, что ситуация нормализуется и мы сможем продолжить чемпионат, который по праву считается одним из самых интересных в истории Лиги. Сейчас же наш приоритет - здоровье игроков, болельщиков и всех участников турнира. Пока мы не будем уверены в том, что им ничего не угрожает, мы не можем возобновить чемпионат. На данный момент вариант с досрочным окончанием сезона не рассматривается. И мы, и клубы хотим доиграть сезон 2019/20. Если говорить о формате, в котором может продолжиться чемпионат, то здесь надо совещаться с клубами и принимать совместное решение", - подчеркнула Корстин.

Впрочем, обстоятельства могут сложиться так, что вариант с досрочным завершением сезона окажется единственно возможным. И тогда неизбежно возникнет вопрос, как определять чемпиона. Напомним, всего в Единой лиге участвует 13 команд. С учетом двухкруговой системы "регулярки" каждому клубу нужно провести по 24 матча. На сегодняшний день все команды достигли отметки в 18 сыгранных матчей, это три четверти от общего количества. По мнению генерального директора "Химок" Павла Астахова, вполне достаточно, чтобы в случае необходимости признать нынешнюю турнирную таблицу итоговой. Напомним, ее возглавляют химчане, причем уверенно, потерпев лишь одно поражение в 19 играх. В топ-4 также входят ЦСКА (19 матчей, 15 побед), "Локомотив-Кубань" (20-14) и УНИКС (18-12). Так или иначе, справедливо замечает Астахов, все равно потребуется некая классификация, на основе которой будет, к примеру, производиться отбор в Евролигу.