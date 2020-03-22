С закрытого из-за вируса космодрома Куру вернулись специалисты Роскосмоса

Самолет с 246 специалистами предприятий Роскосмоса, которые работали на космодроме Куру, закрытом из-за коронавируса, прилетел из Кайенны (Французская Гвиана) в Москву, следует из данных на сайте аэропорта Шереметьево.

По данным сайта аэропорта, самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines в 04.40 мск приземлился в Шереметьево, сообщают РИА Новости. Ранее в Роскосмосе рассказали, что планируют вывезти своих сотрудников с Куру, для чего вышлют за ними самолет. ЦЭНКИ (предприятие Роскосмоса) зафрахтовал для этой цели Boeing-777 за 30 миллионов рублей.

Специалисты готовили к пуску ракету-носитель "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2. Всего на космодроме находилось около 300 россиян. 21 человек остался там и возвратится в РФ после завершения работ с разгонным блоком "Фрегат".

В понедельник компания Arianespace объявила, что подготовка к пускам ракет на космодроме Куру, в том числе российских "Союзов-СТ", приостановлена из-за распространения коронавируса. На 14 апреля с Куру намечался пуск "Союза-СТ" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2, на вторую половину мая - с французским аппаратом CSO-2.