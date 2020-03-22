Саакашвили предрек Украине "турбулентность" из-за неготовности к кризису

Украина не готова к новому экономическому кризису из-за отсутствия государственных институтов. Такую неутешительную оценку озвучил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его мнению, сильное снижение цен на нефть может спровоцировать новый финансовый кризис, "просто цунами". И если Россия готова пройти через этот период, располагая "подушкой в 600 миллиардов долларов", то Украине грозит "зона турбулентности".

Саакашвили, которого цитирует "Седьмой канал", считает, что украинское государство не располагает ресурсами, поскольку, "по большому счету, нет государства, нет государственных институтов".