Сенатор от республиканской партии, глава комитета верхней палаты Конгресса США по разведке Ричард Бёрр еще 13 февраля распродал принадлежащие ему и его жене акции. Фото: Фото предоставлено Медиакорпорацией Китая

По сообщению американских СМИ, ряд сенаторов США бросились продавать акции, узнав о COVID-19 от спецслужб.

По сообщению телерадиокомпании США, в ряду законодателей, поспешивших избавиться от ценных бумаг, оказался сенатор от республиканской партии из штата Северная Каролина, глава комитета верхней палаты Конгресса США по разведке Ричард Бёрр.

По сообщению американских СМИ, протокол сделок показывает, что 13 февраля он распродал принадлежащие ему и его жене акции. Их общая стоимость оценивается от 0,628 до 1,7 миллиона долларов. А через неделю после сделок сенатора фондовый рынок пережил резкое падение, потеряв около трети стоимости.

Ричард Бёрр является одним из авторов рамочного документа страны по противостоянию эпидемиям, однако с февраля добросовестно не предупреждал население об угрозе эпидемии.

Как и Ричард Бёрр, от акций избавились и другие три члена Сената США - сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнштейн, сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Инхоф, сенатор-республиканец от штата Джорджия Келли Лоффлер.

Аудиоматериалы, рассекреченные одним из американских СМИ публике, показывают, что уже 27 февраля Ричард Бёрр предупредил своих избирателей о серьезности распространения коронавируса, призвав их быть готовыми к этому.

В тот же день президент США Дональд Трамп пытался успокоить население страны, пообещав, что однажды вирус Covid-19 чудесно исчезнет. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 27 февраля в США были зафиксированы всего 15 случаев заражения, а сейчас этот показатель уже превысил 140 тысяч.