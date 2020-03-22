Словакия не хочет усиливать напряженность в отношениях с Россией

В отношениях Словакии и России не должно усиливаться напряжение, заявил новый министр обороны республики Ярослав Надь, известный своим критическим отношение к политике Москвы. Об этом он сказал в интервью братиславской газете "Правда".

"Если к нам будут относиться дружественно и ответственно, то и мы так же будем относиться к ним", - отметил он.

Вместе с тем Словакия намерена исполнять свои обязательства перед НАТО.

"Все наше правительство..., кадровый состав Минобороны Словакии, будут четко реализовывать обязательства, проистекающие из нашего членства в НАТО, - сказал Надь. - Та пробуксовка, которую мы наблюдали в течение последних четырех лет, точно закончится".

Напомним, 21 марта президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство страны. Его возглавил лидер победившей на парламентских выборах 29 февраля партии "Обычные люди и независимые личности" Игорь Матович.