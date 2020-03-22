СМИ: "Ювентус" урежет зарплату Роналду из-за коронавируса

Глава федерации футбола Италии Габриэле Гавина предоставит клубам возможность минимизировать экономический урон от пандемии коронавируса. В таком случае игрокам могут урезать до 30 процентов зарплаты. В результате годовой оклад Роналду может снизиться до 10 миллионов евро.

Напомним, большинство европейских, да и мировых лиг, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Первыми паузу в нынешнем сезоне объявили в ведущих европейских первенствах.

Что касается лично Роналду, то он сейчас находится у себя на родине - острове Мадейра. Сегодня стало известно, что португалец последует примеру своего агента Жорже Мендеша, который закупил медицинские принадлежности для одной из больниц в Порту. Мендеш купил 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч защитных масок. Он пожертвует их больницам. Криштиану также планирует пожертвовать какое-то количество масок и халатов.