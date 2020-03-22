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22.03.2020 13:59
Рубрика: Общество

Стало известно, какой вирус распространяется быстрее - COVID-19 или грипп

Текст: Ольга Игнатова
Если сравнивать текущую эпидемию COVID-19 с гриппом-А (обычный сезонный грипп) или атипичной пневмонией (SARS), то коронавирусная эпидемия будет распространяться медленнее. Об этом говорится в совместном заявлении исследователей из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона (Великобритания), Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды (Нидерланды), на которое ссылается Роспотребнадзор.

В заявлении, в частности, отмечается, что распространение сезонного гриппа прекращается с наступлением теплого периода. В случае с COVID-19 так однозначно утверждать нельзя. Исследователи говорят, что необходимо наблюдать за динамикой его распространения в Южном полушарии.

Одним из главных приоритетов для исследователей и чиновников является отслеживание контактов: необходимо контролировать около 70% людей, с которыми человек вступил в контакт, для того, чтобы отслеживать распространение заболевания на ранних стадиях. По словам авторов, к другим приоритетам относятся сокращение времени от начала проявления симптомов до изоляции, поддержка домашнего лечения и диагностики, а также разработка стратегий устранения экономических последствий продолжительного отсутствия на работе.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Ранние данные из Китая говорят о том, что при неконтролируемой вспышке COVID-19 может быть заражено 60% населения земного шара. В случае с новым коронавирусом пока не ясно, сколько времени требуется инфицированному человеку для того, чтобы стать "опасным" и заразить других людей, уровень смертности, а также то, являются ли заразными люди до проявления симптомов и на какой период времени. Также еще не установлено, есть ли случаи COVID-19, которые протекали без проявления симптомов.

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