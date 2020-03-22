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22.03.2020 18:55
Рубрика: Спорт

У Криштиану Роналду не выявили коронавирус

Текст: Артур Нанян
Руководство "Ювентуса" получило результаты тестов всех футболистов команды. Новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, сообщает A Bola.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Ранее этот вирус был обнаружен у троих игроков "Ювентуса" - Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

Фото: Михаил Синицын / РГ
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Таким образом, тест на коронавирус одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду оказался отрицательным. Сейчас португалец находится с семьей на родине - острове Мадейра. Он не вернется в Италию до тех пор, пока там не возобновится национальный чемпионат.

Помимо Роналду еще четыре игрока "Ювентуса" в настоящий момент находятся в других странах. Речь о Сами Хедире (в Германии), Миралеме Пьяниче (в Боснии и Герцеговине), Дугласе Косте (в Бразилии) и Гонсало Игуаине (в Аргентине). Они будут изолированы на две недели по возвращению в Италию.

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