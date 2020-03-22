У Криштиану Роналду не выявили коронавирус

Ранее этот вирус был обнаружен у троих игроков "Ювентуса" - Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

Таким образом, тест на коронавирус одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду оказался отрицательным. Сейчас португалец находится с семьей на родине - острове Мадейра. Он не вернется в Италию до тех пор, пока там не возобновится национальный чемпионат.

Помимо Роналду еще четыре игрока "Ювентуса" в настоящий момент находятся в других странах. Речь о Сами Хедире (в Германии), Миралеме Пьяниче (в Боснии и Герцеговине), Дугласе Косте (в Бразилии) и Гонсало Игуаине (в Аргентине). Они будут изолированы на две недели по возвращению в Италию.