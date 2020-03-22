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У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус

Новости
    22.03.2020, 20:13
Текст:   Олег Усков

У 55-летней американской актрисы Деби Мейзар тест на коронаврус дал положительный результат.

Уточнено, что звезда сериала "Хэппи", где она сыграла Изабеллу Скарамуччи, чувствует себя в целом нормально. В чем заверяет своих подписчиков в социальных сетях.

Мейзар рассказала, что симптомы болезни в их семье - у мужа и двух дочерей - стали проявляться еще месяц назад, как то: высокая температура, головная боль и боль в горле, звон в ушах, сухой кашель.

Фото: twitter.com/ poeetweet
Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом

Последней 15 марта заболела сама Деби.

Дебора "Деби" Мейзар родилась в 1964-м году в Квинсе, Нью-Йорк. На экранах - с начала восьмидесятых: дебютировала в клипах Мадонны.

Сегодня на счету Мейзар более ста фильмов и сериалов, в том числе: "Славные парни", "Дорз", "Пули над Бродвеем", "Бэтмен навсегда", "Друзья", "Красавцы", "Власть в ночном городе".

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