У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус

У 55-летней американской актрисы Деби Мейзар тест на коронаврус дал положительный результат.

Уточнено, что звезда сериала "Хэппи", где она сыграла Изабеллу Скарамуччи, чувствует себя в целом нормально. В чем заверяет своих подписчиков в социальных сетях.

Мейзар рассказала, что симптомы болезни в их семье - у мужа и двух дочерей - стали проявляться еще месяц назад, как то: высокая температура, головная боль и боль в горле, звон в ушах, сухой кашель.

Последней 15 марта заболела сама Деби.

Дебора "Деби" Мейзар родилась в 1964-м году в Квинсе, Нью-Йорк. На экранах - с начала восьмидесятых: дебютировала в клипах Мадонны.

Сегодня на счету Мейзар более ста фильмов и сериалов, в том числе: "Славные парни", "Дорз", "Пули над Бродвеем", "Бэтмен навсегда", "Друзья", "Красавцы", "Власть в ночном городе".