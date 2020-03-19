Съемки продолжения сериала "Друзья" переносятся из-за пандемии

Еще одна жертва (сколько их уже!) отвратительно злобного вируса - съемки специального эпизода ситкома "Друзья", которые должны были начаться уже на днях, согласно первоначальным планам, отложены. При самом оптимистичном положении дел - до мая.

Об этом сообщил Variety со ссылкой на источники. Причина понятна.

Напомним. После многолетних мытарств и спекуляций все-таки было официально объявлено о воссоединении всех ведущих актеров сериала - в рамках специально эпизода для стриминга HBO Max.

Соответственно, ожидались Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Которые также выступают в качестве продюсеров.

Повод к долгожданному празднику единения - четвертьвековой юбилей шоу.

От Warner Bros. Television и HBO Max комментарий к ситуации изданию получить не удалось.