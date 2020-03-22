Ученые дали 8 советов родителям, чьи дети перешли на дистанционное обучение

Новости

В Аргентине арестовали двух немцев, сбежавших с карантина 15:16
Япония планирует потратить 272 млрд долларов на поддержку экономики 15:05
Финальный трейлер "Призрака в доспехах" от Netflix взбесил фанатов 15:05
В Удмуртии зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом 14:55
Новую серию "Простоквашина" посмотрели 850 тысяч раз 14:40
В Югре на праздновании свадьбы убили жениха 14:32
В Уфе обнародовали видео с места ликвидации боевика 14:06
Весна придет в Москву 25 марта 14:00
В Нижегородской области еще у четырех человек подтвердили коронавирус 13:53
Премьер-министр Хорватии: Это было сильнейшее землетрясение за 140 лет 13:40
В Уфе завели дело на стрелявшего в полицейских боевика 13:36
В Германии попытались пустить под откос высокоскоростной поезд 13:35
В Крыму предложили применять электронные браслеты для контроля карантина 13:32
В Мадриде выписали более 3 тысяч штрафов за нарушение карантина 13:29
Американская телеведущая Опра Уинфри запустила сериал о коронавирусе 13:25
Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о COVID-19 13:10
Банный веник и килограммы воблы оказались в числе забытых вещей на МЦД 13:07
Распространившему фейк о коронавирусе в Аргентине грозит 6 лет тюрьмы 13:01
Испания вернет половину своего контингента из Ирака 12:51
Kia Seltos не станет "убийцей" Creta. И вот почему 12:43
Автомобиль протаранил ограждение на Красной площади 12:26
Премьеру спектакля Мастерской Олега Кудряшова перенесли в интернет 12:07
В больницу в Коммунарке доставили 37 человек с подозрением на COVID-19 11:59
Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания 11:47
В Уфе нейтрализовали готовившего теракт боевика 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 15:04
Рубрика: Общество

Ученые дали 8 советов родителям, чьи дети перешли на дистанционное обучение

Текст: Ирина Ивойлова
Исследователи факультета юридической психологии и психологии образования МГППУ рассказали, что должны делать родители, чьи дети сейчас остались дома и будут учиться дистанционно. Только на первый взгляд кажется - чего проще, нажал кнопку гаджета, и перед тобой тест или вещающий учитель. Сиди, слушай, выполняй задания. На деле все не совсем так. Учеба дома требует огромной дисциплины не только от ребенка, но и от всех домочадцев.
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

1. Постарайтесь сохранить привычный режим дня.

2. Не погружайтесь в длительные обсуждения ситуации и ее рисков. Не смакуйте подробности из соцсетей.

3. Попробуйте освоить вместе с ребенком хотя бы несколько дистанционных уроков. Дети уже получили указания из школ, списки нужных ресурсов. Зайдите и вы хотя бы на resh.edu.ru.

4. Попробуйте снизить получаемый новостной поток. Для того, чтобы быть в курсе свежих новостей, оставьте один источник информации и посещайте его 1-2 раза в день. Но не позже чем за два часа до сна. Это поможет снизить уровень тревоги.

Фото: iStock
Что разрешат школам на дистанционке

5. Посоветуйте ребенку избегать соцсетей с "информационным шумом". Выберите один мессенджер и перенесите общение туда. Попробуйте и сами следовать этому правилу.

6. Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка. Не надо его все время занимать, развлекать.

7. Найдите время для совместных дел. Да пусть это будет хоть генеральная уборка!

8. Попробуйте предложить ребенку так называемые позитивные активности. Например, вести видеоблог на интересующую его тему. Помните, лучшее лекарство против тревоги - юмор.

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
Немецкий журналист высоко оценил действия России по борьбе с коронавирусом
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии