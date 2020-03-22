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22.03.2020 07:54
Рубрика: Общество

Ученые уточнили срок инкубационного периода COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Медианный инкубационный период инфекционного заболевания COVID-19 в среднем составляет 5,1 дня, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре со ссылкой на результаты нового исследования, проведенного в Школе общественного здравоохранение им. Джона Хопкинса в Блумберге. Итоги работы подтвердили необходимость 14-дневного карантинного периода, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Ученые проанализировали множество случаев заболевания, когда можно было достоверно установить время заражения. В частности, было рассмотрено более 180 случаев заражения, когда люди ездили Ухань или контактировали с заболевшими. Ученые пришли к выводу, что у 97,5 процентов людей, у которых проявляются симптомы SARS-CoV-2, это происходит в течение 11,5 дней. Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В этой связи органы здравоохранения по всему миру используют 14-дневный карантин или активный мониторинг в отношении лиц, о которых известно, что они подвергаются высокому риску заражения при контактах с зараженными или поездках в районы, в наибольшей степени пострадавшие от COVID-19.

Точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а сотрудникам здравоохранения разрабатывать эффективные карантинные и другие меры контроля.

"Как правило, карантин может в конечном счете остановить распространение инфекции, даже несмотря на то, что имеются отдельные случаи, когда инкубационный период заболевания превышает период действия карантина", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
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Интересно, что рассчитанный учеными медианный инкубационный период SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, в 5,1 дня совпадает с оценками из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения. Инкубационный период для SARS-CoV-2 находится в том же самом диапазоне, что и для SARS-CoV - коронавируса, ставший причиной крупной вспышки атипичной пневмонии в Гонконге (КНР) и южной части Китая в 2002-2004 годах. Для коронавируса MERS-CoV, ставшего причиной нескольких сотен случаев заражения на Ближнем Востоке (летальность при заражении этой разновидностью коронавируса достигала 30-35 процентов), предполагаемый средний инкубационный период составляет 5-7 дней.

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