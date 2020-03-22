Утвержден порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком определил порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В уже привычную процедуру, которая используется на федеральных выборах, включен ряд новшеств, направленных на удобство и безопасность граждан.

Свои коррективы в работу избиркомов внес и коронавирус. "Исходя из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предлагаем расширение возможности для проведения досрочного голосования, в том числе вне помещения, с 3 до 7 дней", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Длительность "досрочки" региональные избиркомы определят самостоятельно "исходя из той ситуации, которая будет складываться" на местах, уточнила она. "Это ваше решение, тут даже не надо согласовывать с ЦИКом. Я полагаю, что вы должны будете нас уведомить об этом", - добавила глава Центризбиркома, обращаясь к коллегам в регионах, которые следили за ходом заседания по трансляции.

Решение продлить досрочное голосование в комиссии объясняют прежде всего соображениями безопасности. Это "позволит исключить одномоментное нахождение, скопление на участках большого количества граждан, что, в свою очередь, сможет стать эффективным средством, направленным на предотвращение распространения инфекции", подчеркнула глава ЦИК.

"Даже если ситуация к этому времени улучшится, мы не должны расслабляться. Все профилактические меры, чтобы мы не стали дополнительным источником для распространения инфекции, должны быть приняты", - добавила Памфилова.

Длительность досрочного голосования региональные избиркомы определят самостоятельно

На заседании в пятницу ЦИК утвердил также календарный план работы по подготовке к голосованию. Он составлен с учетом даты, определенной в указе президента, - 22 апреля. Однако, как неоднократно подчеркивала председатель комиссии, работа может быть приостановлена в случае неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом и возобновлена после назначения новой даты.

Пока участковым избирательным комиссиям (УИК) предписано начать работу с 22 марта. В СМИ и в интернете запустят ролики о предстоящем голосовании. Уже доступен специально созданный сайт конституция2020.рф, где можно найти всю информацию по поправкам, порядок голосования и сведения об истории Основного Закона. Чат-бот по имени Константин ответит на самые частые вопросы.

С 25 марта заработает система "Мобильный избиратель", которая позволит гражданам проголосовать по месту фактического нахождения. До 16 апреля можно будет подать заявления о включении в списки не по месту постоянного проживания через портал госуслуг, МФЦ, территориальные комиссии и УИК (с 11 апреля).

Проголосовать можно будет на любом удобном участке внутри России и за ее пределами. Посольства и консульства РФ, так же, как и региональные избиркомы, получат право провести досрочное голосование. Как отметил зампред ЦИК Николай Булаев, для них это особенно важно, поскольку за рубежом мероприятие пройдет в рабочий день.

По каждому виду голосования будут составляться акты, чтобы ни у кого не было сомнений в чистоте процедуры. "Предполагаем, что каждая участковая комиссия должна будет составлять отдельный акт на каждый, подчеркиваю, на каждый вид голосования: голосование вне помещения, до дня голосования, голосование групп граждан в труднодоступных местах, голосование до дня голосования в населенных пунктах, где нет избирательных участков, по принципу "один ящик для голосования - один акт", - сказала Элла Памфилова.

Она добавила, что у каждого наблюдателя будет возможность "все это видеть, процесс контролировать" и получить копии актов.

Кстати, в ЦИКе опровергли заявления некоторых партий, что к наблюдению допустят только общественников, коль скоро организовывать эту работу будет Общественная палата РФ. Элла Памфилова призвала все политические силы направлять своих представителей и заверила, что препятствий ни для кого не будет.

А самих будущих контролеров она попросила не становиться надзирателями. "Нам действительно нужны наблюдатели, не надзиратели. Наблюдатели, которые в первую очередь будут отстаивать гарантированные Конституцией права, в том числе то, что касается права человека, который приходит проголосовать", - сказала она.

"Если вы действительно работаете в интересах граждан России, приходите, будьте максимально принципиальны, выявляйте, предотвращайте возможные нарушения, работайте на граждан, а не смакуйте, сами не провоцируйте то, что бы позволяло потом дискредитировать нашу огромную работу", - добавила Памфилова.