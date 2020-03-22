В Аргентине арестовали двух немцев, сбежавших с карантина

В Аргентине арестовали двух граждан Германии, сбежавших из гостиницы в провинции Кордоба, где находились на принудительном карантине. Немецкие туристы, двое мужчин в возрасте 25 и 38 лет, были задержаны аргентинской полицией в международном аэропорту Буэнос-Айреса, при попытке сесть на самолет в Бразилию. Теперь им грозит принудительная депортация на родину, помимо того, что теперь вместо гостиницы, они будут ждать вылета в камерах предварительного заключения.

По информации аргентинских властей, немцы прилетели в страну в прошлый понедельник. В соответствии с принятыми правительством новыми правилами, они были помещены на двухнедельный принудительный карантин в гостинице. Но уже во вторник, персонал гостиницы обнаружил их отсутствие, о чем незамедлительно было сообщено в правоохранительные органы.

В этот же день оба туриста были объявлены в национальный розыск, но задержать их удалось только в воскресенье, 22 марта, при регистрации на рейс авиакомпании Latam, направлявшийся в бразильский Сан-Паулу.

Другие туристы из Германии, семейная пара, прибывшая в Аргентину из Чили, также на этой неделе попытались сбежать с принудительной изоляции. Их поместили в гостиницу практически сразу после того, как они пересекли границу, причем у одного из них наблюдалась температура. Но, решив выбраться из страны самостоятельно, они арендовали машину и попытались самостоятельно добраться до аэропорта. В итоге они были задержаны дорожным патрулем и снова помещены в изоляцию, но уже под наблюдением. Теперь их ждет медицинское обследование и, по всей видимости, депортация.