В Боливии ввели общенациональный карантин и отменили президентские выборы

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес объявила о введении с завтрашнего дня национального карантина, затем боливийский избирком сообщил о переносе на неопределенный срок выбор главы государства, которые должны были состояться 3 мая.

"Это жесткая, но необходимая мера", - заявила Аньес в обращении к нации по итогам заседания, на котором присутствовали члены кабинета министров Боливии. Президент пообещала, что введение карантина не повлечет за собой проблем со снабжением населения товарами первой необходимости. Власти страны разрешат "выходить на улицу одному представителю от каждой семьи в близлежащие магазины, которые будут работать до полудня".

"Мы не останавливаем производство, аптеки, больницы. Все это будет работать. Я прошу вас сохранять спокойствие. Наш первый враг - это вирус, а второй - паника. Вместе мы должны одолеть обоих", - обратилась к боливийцам Аньес. Президент также раскрыла планы по поддержке населения на время карантина. В частности, родители детей школьного возраста получат выплаты в размере около 70 долларов.

Спустя несколько часов стало понятно, что в стране фактически остановится не только общественная, но и политическая жизнь. Глава избиркома Боливии Сальвадор Ромеро сообщил о том, что запланированные на 3 мая президентские выборы откладываются на неопределенный срок.

"О новой дате голосования будет объявлено дополнительно, когда условия позволят нам безопасно провести выборы. Кроме того, дата должна быть выбрана так, чтобы исключить получение дополнительного преимущество кандидатами", - приводит слова чиновника боливийское издание Página Siete.

Избирательная президентская кампания в Боливии оказалась парализована еще 18 марта, когда власти на фоне борьбы с распространением коронавируса запретили любые массовые мероприятие. К этому моменту явным фаворитом предстоящих выборов был кандидат от партии "Движение к социализму" Луис Арке, чей основатель и бессменный лидер Эво Моралес был свергнут в результате госпереворота в ноябре прошлого года.

По последним данным, в Боливии зарегистрировано 19 подтвержденных случае заболевания коронавирусом. Боливия стала пятой страной Латинской Америки, объявившей о введении карантина. Ранее такие же меры приняли Венесуэла, Аргентина, Колумбия и Гондурас.