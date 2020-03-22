В Чехии скончался первый пациент с коронавирусом

В Чехии умер 95-летний мужчина, у которого ранее было диагностировано заражение коронавирусом. Об этом сообщил замглавы минздрава Чехии, председатель кризисного штаба Роман Примула.

По его словам, у пожилого мужчины не было типичных проявлений COVID-19.

"Видимо, он умер от иных болезней, но статистически, к сожалению, это первая смерть от коронавируса в Чехии", - цитирует РИА Новости слова Примула.

На сегодняшний день в Чехии зарегистрировано 1120 зараженных. Пятеро граждан находятся в тяжелом состоянии, шестеро уже поправились.