В Германии попытались пустить под откос высокоскоростной поезд

Полиция в Германии задержала преступника, попытавшегося пустить под откос высокоскоростной поезд. Как сообщает издание Der Spiegel, 51-летний гражданин ФРГ с помощью специального оборудования целенаправленно ослабил болты на рельсах железнодорожной дороги между Кёльном и Франкфуртом.

Уточняется, что подозреваемый в акте саботажа заранее разослал письма в адрес нескольких немецких политиков, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, с признанием в подготовке диверсии и указанием её места. Причем по участку маршрута между двумя крупнейшими городами Германии к моменту обнаружения поврежденных рельс уже прошло несколько высокоскоростных поездов, машинисты которых сообщили о "странностях" на путях. Трагедии удалось избежать лишь благодаря оперативным действиям правоохранителей.

После ареста преступника, личность и мотивы которого не называются, выяснилось, что он лишь недавно освободился из мест лишения свободы. В частности, в тюрьме Нюрнберга он ранее отбывал тюремный срок за попытку шантажа.