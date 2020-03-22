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22.03.2020 19:48
Рубрика: В мире

В Германии запретят собираться больше, чем по двое

Текст: Екатерина Забродина

Правительство ФРГ одобрило беспрецедентно жесткие меры по борьбе с распространением COVID-19. Как сообщает Spiegel online, канцлер Ангела Меркель в воскресенье вечером провела телефонное совещание с премьер-министрами федеральных земель, в рамках которого было принято сенсационное решение: запретить гражданам собираться более, чем по двое. В общественных местах всем придется соблюдать обязательную дистанцию - не менее полутора метров.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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По данным издания, меры (о них пока не объявлено официально) также предусматривают закрытие всех предприятий общественного питания, а также "учреждений, оказывающих услуги по уходу телом, включая парикмахерские и косметические салоны". Любое "сопротивление предписаниям по ограничению социальных контактов" будет отслеживаться полицейскими и некими "уполномоченными лицами", нарушителей ждут "санкции". Эти гигиенические правила должны соблюдаться как сотрудниками предприятий и ведомств, так и их посетителями. При этом тотального карантина все же не будет: жителям ФРГ не запретят добираться из дома на работу, если она не возможна на удаленном доступе, "оказывать помощь другим" и "заниматься индивидуальными спортивными тренировками" - например, бегать на открытом воздухе.

Исключение сделают для членов семей или "гражданских партнеров", лиц, у которых на то есть "убедительные профессиональные причины", а также для общественного транспорта и похоронных профессий.

Поначалу все эти меры, выглядящие драконовскими, вводятся на две недели. Сообщается, что еще до совещания с госпожой Меркель руководители 12 федеральных земель (всего их 16) договорились между собой о введении "всеобъемлющего ограничения контактов" на своих территориях. Среди них - Берлин, Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург - Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольтшейн и Тюрингия.

Такие регионы, как Бавария, уже прежде ввели у себя достаточно строгие карантинные меры, уточняет Spiegel online, при этом граждане проявляют "исключительную дисциплинированность, практически не нарушая запретов".

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