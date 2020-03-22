В храмах РПЦ начали читать молитвы против коронавируса

Сегодня во всех храмах Русской православной церкви на службах стали звучать особенные молитвенные прошения от угрозы коронавируса.

"По благословению его святейшества прошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви. Завтра, 22 марта, в неделю третью Великого поста, утвержденные молитвы впервые будут прочитаны за Патриаршим богослужением", - говорилось в субботу на официальном сайте Московской патриархии.

Еще раньше, 1 марта, Священный Синод Русской церкви принял заявление, в котором выразил свое принципиальное отношение к ситуации.

"Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах, - говорится в этом заявлении. - Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих".