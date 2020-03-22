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22.03.2020 11:20
Рубрика: Общество

В храмах РПЦ начали читать молитвы против коронавируса

Текст: Елена Яковлева

Сегодня во всех храмах Русской православной церкви на службах стали звучать особенные молитвенные прошения от угрозы коронавируса.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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"По благословению его святейшества прошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви. Завтра, 22 марта, в неделю третью Великого поста, утвержденные молитвы впервые будут прочитаны за Патриаршим богослужением", - говорилось в субботу на официальном сайте Московской патриархии.

Еще раньше, 1 марта, Священный Синод Русской церкви принял заявление, в котором выразил свое принципиальное отношение к ситуации.

"Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах, - говорится в этом заявлении. - Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих".

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