В Иране отвергли помощь США в борьбе с коронавирусом

Иран не верит в искренность заявлений США о готовности оказать стране помощь в борьбе с коронавирусом и не намерен ее принимать. Об этом заявил духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

"Американские представители неоднократно заявляли, что США готовы оказать Ирану медицинскую помощь и помочь лекарствами, если мы этого попросим. Это очень странные слова. Во-первых, вы сами столкнулись с дефицитом лекарств и это признают в самих США", - сказал Хаменеи в ходе обращения к нации по случаю наступления нового года по иранскому календарю (навруз).

По мнению духовного лидера ИРИ, сложно доверять стране, которую в мире многие обвиняют в создании COVID-19.

"Во-вторых, вас, американцев обвиняют в создании вируса. Я не знаю, насколько эти обвинения обоснованны, но когда подобные обвинения звучат, какой разумный человек станет принимать от вас помощь. США нет доверия", - цитирует Хаменеи местное телевидение.

Власти Ирана ранее призвали мировое сообщество оказать давление на США с целью снятия экономических санкций с Тегерана, который борется с эпидемией коронавируса. Президент США Дональд Трамп предложил Исламской Республике помощь в противодействии COVID-19, однако санкции в отношении ИРИ в Вашингтоне отменять не намерены.

Напомним, что за минувшие сутки в Иране выявлено 1237 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения COVID-19 в стране с 19 февраля достигло 19644, из них 1433 с летальным исходом.