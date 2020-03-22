В Китае пары стали чаще разводиться после введения карантина

Только в одном из офисов регистрации актов гражданского состояния в городе Дажоу провинции Сычуань за последние три недели было подано 300 заявлений на расторжение брака. В "докоронавирусную эпоху" такого тут не припомнят, подтвердил изданию администратор Лю Сиюн. По его мнению, семейные узы не выдерживают испытания карантином, когда "пары начинают проводить все время вместе и ссориться по каждому поводу". Правда, дело не только в этом. Некоторые просто не успели оформить развод до вспышки эпидемии.

Как бы то ни было, тенденция налицо. Так, в городе Сиань провинцит Шэньси, где разрешено заверять не более десяти разводов в день, только за одни сутки поступило 14 соответствующих прошений от граждан. По словам местного сотрудника ЗАГС, многие еще до снятия карантина обращались с просьбами назначить дату по телефону.