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22.03.2020 13:29
Рубрика: В мире

В Мадриде выписали более 3 тысяч штрафов за нарушение карантина

Текст: Юрий Когалов

Полиция Мадрида строго следит за соблюдение жителями города карантина, введенного из-за коронавиуса. За минувшую неделю они выписали более 3 тысяч квитанций за нарушение режима.

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При этом стражи порядка собирают наиболее интересные истории о том, как испанцы пытаются обойти введенные властями ограничения на выход из дома. Так, в течение нескольких дней патруль наблюдал за пожилым мужчиной, который носил с собой пакет с мусором. Когда его наконец остановили для проверки документов, оказалось, что он находится аж в 5 километрах от своего дома.

Попалась полиции и группа из трех человек, возвращавшаяся из магазина с покупками. Представители правоохранительных органов хотели их предупредить, что так передвигаться опасно, а заодно проверили их документы. Оказалось, что все они родственники и живут вместе, свои покупки они разбили на три чека, чтобы каждый имел формальную причину находится вне дома. От штрафа это их не спасло.

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Впрочем, иногда полицейские жалеют нарушителей и отпускают их без наказания. Так, они не стали штрафовать пару, уединившуюся в машине, поскольку не могли этого сделать в доме, полном жильцов. Отпустили трех молодых людей, уволенных работодателем в тот день.

Но таких случаев крайне мало. И большинству нарушителей просто надоело сидеть в четырех стенах. Вот от и входят на улицу, чтобы попить пива или покурить. Обходится эта привычка им довольно дорого. Штрафы составляют от 100 евро до 30 тысяч. В последнем случае надо не только оказаться в неположенном месте, но и оказать сопротивление полиции. Таких стражам порядка пока не попадалось. Хотя многие и просят, раз уж их уже оштрафовали, оставить их в покое. Наиболее упорные отправляются в отделение.

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