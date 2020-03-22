В Минздраве опровергли информацию, что курильщики не заражаются COVID-19

Курение увеличивает риск попадания в реанимацию при коронавирусе, - заявил сегодня заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В соцсетях появилась информация о том, что якобы курильщики защищены от коронавируса. Сразу начали поступать вопросы, действительно ли это так. Нет, не так, - сообщил Салагай. - Научные данные на текущий момент это утверждение опровергают. Напротив, именно курильщикам необходимо насторожиться".

Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1.4 раза имеют большую вероятность тяжелого течения заболевания COVID-19 и примерно в 2.4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не кури, пояснил замминистра.

"Надо сказать, что это логично, поскольку большой массив исследований показывает негативное воздействие курения на легкие и на иммунную систему. Курильщики, как известно, страдают хроническими заболеваниями легких (в частности, хроническим бронхитом) и чаще страдают пневмонией", - отметил Салагай.

Он подчеркнул, что более тяжелое течение заболевания у курящих пациентов наблюдалось и во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) 2002-2003 годах, и при продолжающихся до сих пор локальных вспышках ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV). Оба эти заболевания также вызваны коронавирусами.

Поэтому на сегодняшний день, можно утверждать, что курение - это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции.

Поэтому лучше соблюдать меры профилактики и отказаться от табака.