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22.03.2020 20:26
Рубрика: Общество

В Минздраве опровергли информацию, что курильщики не заражаются COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Курение увеличивает риск попадания в реанимацию при коронавирусе, - заявил сегодня заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Фото: iStock
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"В соцсетях появилась информация о том, что якобы курильщики защищены от коронавируса. Сразу начали поступать вопросы, действительно ли это так. Нет, не так, - сообщил Салагай. - Научные данные на текущий момент это утверждение опровергают. Напротив, именно курильщикам необходимо насторожиться".

Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1.4 раза имеют большую вероятность тяжелого течения заболевания COVID-19 и примерно в 2.4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не кури, пояснил замминистра.

"Надо сказать, что это логично, поскольку большой массив исследований показывает негативное воздействие курения на легкие и на иммунную систему. Курильщики, как известно, страдают хроническими заболеваниями легких (в частности, хроническим бронхитом) и чаще страдают пневмонией", - отметил Салагай.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Он подчеркнул, что более тяжелое течение заболевания у курящих пациентов наблюдалось и во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) 2002-2003 годах, и при продолжающихся до сих пор локальных вспышках ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV). Оба эти заболевания также вызваны коронавирусами.

Поэтому на сегодняшний день, можно утверждать, что курение - это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции.

Поэтому лучше соблюдать меры профилактики и отказаться от табака.

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