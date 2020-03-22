В окрестностях Загреба произошла серия мощных землетрясений

В окрестностях хорватской столицы - Загреба сегодня рано утром произошли мощнейшие подземные толчки, сила которых достигала магнитуды 5,3.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 06:24 утра, находился в 7 километрах севернее Загреба, а его мощность достигала магнитуды 5,3. Затем толчки меньшей мощности произошли в 07:00 (магнитуда 5) и в 07:41 (3,7).

Сведения о пострадавших в Хорватии пока не поступают, однако публикуемые СМИ и местными жителями фотографии свидетельствуют о серьезных разрушениях в Загребе.