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22.03.2020 10:35
Рубрика: В мире

В окрестностях Загреба произошла серия мощных землетрясений

Текст: Александр Борисов (Загреб)

В окрестностях хорватской столицы - Загреба сегодня рано утром произошли мощнейшие подземные толчки, сила которых достигала магнитуды 5,3.

Фото: Istock
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По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 06:24 утра, находился в 7 километрах севернее Загреба, а его мощность достигала магнитуды 5,3. Затем толчки меньшей мощности произошли в 07:00 (магнитуда 5) и в 07:41 (3,7).

Сведения о пострадавших в Хорватии пока не поступают, однако публикуемые СМИ и местными жителями фотографии свидетельствуют о серьезных разрушениях в Загребе.

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