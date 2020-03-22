В правительстве опровергли слухи о введении тотального карантина

Никакого жесткого карантина в ближайшее время в России вводить не планируется, сообщили сегодня в оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции в России, которым руководит вице-премьер Татьяна Голикова.

Журналистам порекомендовали аккуратней работать с информацией от разного рода "источников" и не распространять непроверенные данные.

"Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны", - подчеркнули в штабе. Поэтому в введении тотального карантина в ближайшее время необходимости нет.