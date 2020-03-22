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22.03.2020 03:58
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре сообщили о новом инкубационном периоде COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Исследование, проведенное под руководством ученых из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге, дает основание полагать, что средний инкубационный период заболевания COVID-19 составляет 5,1 дня. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Данный медианный период времени, протекающий с момента заражения до проявления симптомов, считают в Роспотребнадзоре, говорит о том, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно зараженных коронавирусом, является разумной мерой предосторожности. У 97,5 процента людей симптомы коронавируса SARS-CoV-2, который является причиной респираторного заболевания COVID-19, выявляются в течение 11,5 дней после заражения. Поэтому если по прошествии 14 дней симптомы не проявились, то они скорее всего уже не проявятся. После 14-дневного периода в единичных случаях может начаться развитие заболевания.

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Именно поэтому врачи по всему миру используют 14-дневный карантин или активный мониторинг людей, которые подвергаются высокому риску заражения при контактах с уже инфицированными или в поездках в районы, в наибольшей степени пострадавшие от COVID-19.

Отмечается, что новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса. Новый инкубационный период для SARS-CoV-2 находится в том же самом диапазоне, что и SARS-CoV (другой инфицирующий человека коронавирус, ставший причиной крупной вспышки в Гонконге (КНР) и южной части Китая в 2002-2004 годах). Для коронавируса MERS-CoV, ставшего причиной нескольких сотен случаев заражения на Ближнем Востоке предполагаемый средний инкубационный период составляет 5-7 дней.

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