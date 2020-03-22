В нашем прокате победили "Тролли", но количество сеансов в кинотеатрах по известным причинам сократилось почти на треть.

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 19-22 марта предсказуемо возглавил музыкально-комедийный мультфильм Уолта Дорна и Дэвида П. Смита "Тролли. Мировой тур" - 90 млн руб в 1 779 кинотеатрах за первые четыре дня показов.

Далее следует фантастический боевик Дэйва Уилсона "Бладшот" - 42 млн руб в 1 555 кинотеатрах и 265.5 млн руб за 11 дней показов.

На третьем месте криминальный боевик Гая Ричи "Джентльмены" - 21 млн руб в 576 кинотеатрах и 1 млрд 306.5 млн руб за 39(!) дней показов.

Четвертая позиция у комедийной мелодрамы Константина Статского с бюджетом 150 млн руб "Отель "Белград" - 18 млн руб в 1 243 кинотеатрах и 446.5 млн руб за 18 дней показов.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд детективно-фэнтезийный триллер Ли Уоннелла "Человек-невидимка" - 12 млн руб в 802 кинотеатрах и 219.5 млн руб за 18 дней показов.

Криминально-авантюрная комедия Михаила Расходникова с бюджетом 55 млн руб "Номер один" собрала в 847 кинотеатрах 5.5 млн руб за первые четыре дня показов.