Несмотря на пандемию коронавируса, весенний призыв новобранцев на военную службу пройдет в России в плановые сроки - с 1 апреля по 15 июля. Об этом на коллегии Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Охватившее мир заболевание тем не менее заставило генералов несколько скорректировать обычную практику набора солдат-срочников. Так, военно-врачебные комиссии заранее усилили специалистами и дополнительным медицинским оборудованием. Оно поможет протестировать на коронавирус сто процентов призывников. Лишь затем военкоматы займутся отправкой ребят на службу - это произойдет в мае-июне. "В войска попадут только те, у кого диагностический тест показал отрицательные результаты", - пообещал министр обороны.

Он добавил, что после прибытия молодого пополнения в воинские части призывников на две недели изолируют от других солдат. Именно 14 дней, как известно, длится санитарный карантин у людей из так называемой группы риска. В частности, побывавших накануне в странах с массовым заболеванием коронавирусом и контактировавших с ними граждан. Этого жесткого правила будут придерживаться и в отношении новобранцев.

Хотя случаев заболевания коронавирусом в Российской армии не зарегистрировано, там предприняли очень серьезные профилактические шаги. По словам Шойгу, еще 12 марта был создан оперативный штаб по предупреждению эпидемии в Вооруженных силах. Им руководит первый замминистра Руслан Цаликов. Все руководство минобороны и Генштаба протестировали на коронавирус - инфицированных и заболевших не оказалось.

Организованы регулярные проверки в воинских частях и учреждениях. Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. В 32 госпиталях подготовлены специальные отделения для лечения инфицированных.

Весенний призыв граждан на военную службу пройдет в плановые сроки - с 1 апреля по 15 июля

Произошли изменения и в работе училищ и академий минобороны. Например, межвузовские и всеармейские конференции теперь проводят в режиме видео-конференц-связи. Тот же режим, кстати, генералы частично использовали на коллегии ведомства.

Временно прекратили командировки наших военных делегаций за рубеж и прием иностранных представителей. За пределами воинских частей не проводят спортивные, культурно-досуговые и другие массовые мероприятия. В армии повсеместно практикуется ежедневная термометрия вновь прибывающих людей, ограничен выезд солдат и офицеров за пределы гарнизонов.

"Особое внимание уделяем президентским кадетским, суворовским и нахимовским училищам, где усилены профилактические и дезинфекционные меры, - сообщил Шойгу. - Весенние каникулы перенесены на конец учебного года, поэтому он завершится раньше обычного". Кроме того, в минобороны скорректировали правила набора курсантов и слушателей военных училищ и академий - упор здесь сделали на выездные приемные комиссии.

Шойгу напомнил, что 18-19 марта прошло специальное учение Войск радиационной, химической и биологической защиты, к которому привлекли специалистов из Главного военно-медицинского управления и Воздушно-космических сил. Безопасность там обеспечивали подразделения армейской полиции. А на подмосковном аэродроме Чкаловский отработали действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов. Также военные потренировались в организации карантина и дезинфекции объектов авиабазы.