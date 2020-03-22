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22.03.2020 19:28
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Вирус не имеет национальности

Президент США Дональд Трамп упорно называет COVID-19 "китайским вирусом". Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 19 марта американский журналист во время пресс-конференции в Белом доме заметил, что в тексте своего выступления американский президент намеренно изменил называние COVID-19 на "китайский вирус".
Ван И: Необходимо решительно выступать против попыток политизировать эпидемию и очернить Китай. Фото: Медиакорпорация Китая Ван И: Необходимо решительно выступать против попыток политизировать эпидемию и очернить Китай. Фото: Медиакорпорация Китая
Ван И: Необходимо решительно выступать против попыток политизировать эпидемию и очернить Китай. Фото: Медиакорпорация Китая

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И 19 марта в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом подчеркнул, некоторые страны пытаются политизировать эпидемию и очернить Китай, что причинило ущерб солидарности мирового сообщества и серьезно нарушило общие усилия всех стран по противодействию коронавирусу. Необходимо решительно выступить против подобных попыток. Он отметил, что вирус не знает границ и является общим врагом человечества, поэтому нынешняя ситуация требует совместного реагирования со стороны всего международного сообщества. По состоянию на 13:30 21 марта по местному времени (17:30 по Гринвичу), в США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа /COVID-19/ превысило 20 тысяч. Такие данные приводит Центр системных наук и инженерии при американском Университете Джонса Хопкинса. По последним данным университета, в США число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 достигло 22043, при этом американские штаты Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния возглавляют список, в них, соответственно, зафиксировано 10365, 1524 и 1267 случаев заболевания.

Как сообщается на сайте Nine News Australia, 20 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в интервью корреспонденту 2GB радиостанции (2GB - Australia&#39;s most popular talk-back radio station) отметил, что около 80 процентов всех случаев заболевания коронавирусом, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения за границей, либо контактов с теми, кто заразился за пределами страны. Подавляющее большинство случаев заболевания в Австралии было привезено из США.

В сообщении также отмечается, что у США нет достаточного количества тестов на коронавирус, это означает, что фактическое число случаев заражения в США за последние несколько недель, может быть, гораздо больше, чем говорят об этом официальные данные.

18 марта по местному времени на пресс-конференции заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил : "Вирус не имеет границ. Он влияет на объекты независимо от расы, цвета кожи и богатства. Поэтому нельзя связывать вирус с какими-то определенными людьми".

19 марта Владимир Путин заявил, что эффективные меры, принятые правительством Китая для обуздания эпидемии, не только позволили взять под контроль вспышку заболевания в самом Китае, но и внесли важный вклад в дело защиты здоровья населения по всему миру. Россия высоко оценивает усилия Китая и испытывает радость по поводу действий китайской стороны. Рука помощи, протянутая Китаем странам, которые столкнулись с эпидемией, показывает положительный пример всему мировому сообществу. Действия Китая стали однозначным ответом всем провокациям и клевете, лившейся на Китай со стороны отдельных государств. Российская сторона надеется на продолжение взаимной поддержки и тесного сотрудничества с Китаем в деле борьбы с эпидемией, а также на непрерывное углубление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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