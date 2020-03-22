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22.03.2020 20:44
Рубрика: В мире

Бездомных спрячут в гостиницах

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Власти Британии будут бронировать номера в отелях для бездомных, тем самым защищая их от коронавируса. Новую инициативу уже протестировали в Лондоне, где местная мэрия на три месяца арендовала 300 комнат в отелях группы InterContinental Hotels. Первых бездомных заселили в минувшие выходные. При этом, как сообщает газета The Guardian, гостиницы сделали для властей скидку и значительно снизили цены за бронирование.

Подобный опыт собираются повторить и в других городах Альбиона. В Университетском колледже Лондона выяснили, что арендовать отели - экономически куда выгоднее, чем лечить каждого нового заболевшего. К тому же сегодня все больше волонтерских центров и хостелов для бездомных закрываются из-за того, что в них были зафиксированы случаи заражения COVID-19.

Фото: Carlo Hermann / AFP
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Однако специалисты подсчитали, что если власти действительно намерены обеспечить местами для самоизоляции всех тех, у кого нет собственной крыши над головой, то придется бронировать не менее 45 тысяч помещений. Поэтому помимо отелей в ход могут пойти пустующие офисные блоки и студенческие кампусы. Судьбой бездомных в период пандемии озаботились не только в Британии. Губернатор американского штата Калифорния, первого в стране по количеству тех, кто вынужден ночевать на улице, также выделил около 150 миллионов долларов на то, чтобы помочь этим людям найти убежище от вируса. Около 50 миллионов долларов пойдут на покупку трейлеров и бронирование гостиничных номеров.

Откроют свои двери для бездомных и французские отели. Правительство Пятой республики планирует выделить на поиск пригодных для самоизоляции мест 50 миллионов евро. Кроме того, новым убежищем для людей без определенного места жительства станет Дворец фестивалей и конгрессов, где проходит Каннский фестиваль.

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