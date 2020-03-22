Власти Сингапура введут с 23 марта запрет на въезд иностранцев

Власти Сингапура вводят запрет на въезд и транзит иностранных граждан. Об этом в воскресенье объявил министр национального развития Лоуренс Вон.

По его словам, запрет вступит в силу 23 марта. Исключение - те, кто имеют постоянное разрешение на работу, пишет ТАСС. По словам Вона, на данный шаг власти страны пошли из-за высокого риска проникновения коронавируса из-за рубежа. Ранее граждане других стран могли приезжать в Сингапур, но были обязаны пройти двухнедельный карантин.

По последним данным, в стране подтверждено 432 случая заражения коронавирусом, при этом 140 человек выздоровели, двое скончались. В начале февраля в Сингапуре был повышен уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Правительство призвало граждан воздержаться от поездок за рубеж.