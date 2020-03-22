Во Франции зарегистрирован первый случай смерти врача от коронавируса

Министр здравоохранения Франции в эфире новостного телеканала LCI сообщил о первом случае смерти врача в стране от последствий коронавируса.

Хотя министр, ссылаясь на медицинскую тайну, не стал уточнять, о ком конкретно идет речь и другие подробности, местные СМИ установили, что жертвой COVID-19 стал 68-летний врач скорой помощи Жан-Жак Разафиндранези из города Компьень в департаменте Уаза, что в 80 километрах к северу от Парижа.

Врач работал в городской больнице. По рассказу его сына, опубликованному в газете Parisien, в феврале Разафиндранези вернулся из отпуска, который провел на Мадагаскаре, и сразу попал на переднюю линию борьбы с пандемией. В начале марта он почувствовал себя плохо. Сначала был госпитализирован в Компьене, однако позже его перевели в Университетский госпитальный центр Лилля, где мужчина в итоге скончался.

По состоянию на утро воскресенья число заразившихся коронавирусом во Франции составило почти 14,5 тысячи человек, из них 562 умерли.