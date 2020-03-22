Для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд.
Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Если традиционно человек, оформивший больничный, получает его оплату после закрытия листка нетрудоспособности, то по новым временным правилам первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после закрытия листка нетрудоспособности.
"Впервые реализована возможность получить больничный дистанционно. Минтруд совместно с Фондом социального страхования запускает механизм, который даст находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, - избежать контактов с потенциальными носителями вируса", - отметил глава Минтруда Антон Котяков.
Новый порядок удобнее и для работодателя. Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств ФСС, то есть предприятию не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.