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22.03.2020 17:18
Рубрика: Общество

Больничный особого назначения

Текст: Ольга Игнатова
"РГ" публикует правила оформления больничных для тех, кто возвращается из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Они смогут оформить его дистанционно.
Больничный можно будет получить дистанционно. Для этого нужно подать заявление на сайте Фонда социального страхования. Фото: Сергей Михеев/ РГ Больничный можно будет получить дистанционно. Для этого нужно подать заявление на сайте Фонда социального страхования. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Больничный можно будет получить дистанционно. Для этого нужно подать заявление на сайте Фонда социального страхования. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Если традиционно человек, оформивший больничный, получает его оплату после закрытия листка нетрудоспособности, то по новым временным правилам первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после закрытия листка нетрудоспособности.

"Впервые реализована возможность получить больничный дистанционно. Минтруд совместно с Фондом социального страхования запускает механизм, который даст находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, - избежать контактов с потенциальными носителями вируса", - отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Новый порядок удобнее и для работодателя. Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств ФСС, то есть предприятию не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.

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