Врач назвал недорогой продукт, препятствующий заражению вирусами

В условиях распространения COVID-19 специалисты советуют регулярно употреблять укрепляющие иммунитет продукты. Одной из самых полезных с этой точки зрения является морская капуста.

Как пояснил радио Sputnik доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, ламинария хороша тем, что ее можно употреблять в любом доступном для россиян виде - в законсервированном или в виде чипсов. И в том, и в другом случае продукт стимулирует антибактериальный и противовирусный эффекты. Но при условии регулярного употребления - несколько раз в неделю. Морской капустой можно заменять привычный салат, комбинируя ее с другими продуктами (например, с морковкой), либо использовать в качестве закуски к основному блюду.

- Кроме того, водоросли содержат много йода. При его дефиците возникает риск развития гипотиреоза - состояния, которое может развиваться при заболеваниях щитовидной железы. Ранние его симптомы протекают под маской хронической усталости, в которой мы все бываем, - отметил эксперт.