Зрители - о фестивале "Дубль Дв@"

Кто более кинематографу ценен? Люди или кинокритики? Конечно же, кинокритики тоже люди. Но все, кто "тоже" - заведомое меньшинство, пусть даже меньшинство избранное. "Дубль Дв@" уповает на большинство.

На этом фестивале Зритель предстает не как Великий Немой, а в необычном для фестивального зрителя качестве. Всем, приобщившимся к показам и обсуждениям "Дубль Дв@" дарит неимоверный драйв. Поверьте, друзья! На себе испытано.

"ДУБЛЬ Дв@" - живое доказательство, что "онлайн" далеко не просто техническое достижение.

"Дубль Дв@" - площадка для откровений российского кино, зачастую не распознанных российским кинопрокатом. И все это на блюдечке с голубой каемкой, т.е. не выходя из дома..

Лидия Иванова-Верблоу

У поклонников "Дау" мне особенно дорога мысль о том, что все его критики автоматически вписываются в тоталитарный мир, описанный в фильме. Она трогательно напоминает главный аргумент сталинских времен: кто не с нами - тот против нас. Автоматически. После чего обычно следовал расстрел.

К счастью, эта пуля летит мимо: тоталитарный мир, описанный в фильме, категорически не похож ни на один из существующих на земле миров. Вписаться туда не удалось никому даже из участников проекта - это просто невозможно.